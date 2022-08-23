الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية يلتقى منتسبي الدفعة السابعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يعكس ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من اهتمامٍ ودعم بتعزيز مهارات وقدرات الكوادر الوطنية من خلال تمكينها من التعرف عن كثب على آلية رسم الاستراتيجيات الحكومية وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة به، وهو ما من شأنه أن يذكي الروح القيادية ويحفز مهارات العمل الجماعي ويعزز الابتكار.
جاء ذلك لدى لقائه منتسبي الدفعة السابعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث تم خلال اللقاء تسليط الضوء على دور ومهام مجلس التنمية الاقتصادية على صعيد استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة في عدد من القطاعات الاقتصادية التنافسية، بهدف التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل في السوق المحلية بما يتماشى مع تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشار حميدان إلى أن المواهب الكفؤة والكوادر المميزة التي تنعم بها المملكة قد أضحت من بين أبرز المزايا التنافسية ونقاط التميز التي تنعم بها البحرين؛ والتي ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات وقصص النجاح التي شجعت العديد من المستثمرين لاختيار مملكة البحرين مقراً لأعمالهم، مشيدًا في هذا الصدد بمشاركة منتسبي البرنامج كجزء من فريق البحرين في مختلف المشاريع خلال فترة انتدابهم والتي تعزز إسهاماتهم في تطوير الأداء الحكومي بما يحقق التطلعات التنموية المرجوة.
من جانبهم، أعرب منتسبو الدفعة السابعة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن شكرهم وتقديرهم للرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، لما قدمه من دعمٍ وتشجيع لمواصلة العمل، وبذل المزيد من التطوير والتميّز في خدمة مملكة البحرين.
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