«التسهيلات التجارية» توقع إتفاقية شراكة مع Codebase Technologies 

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت شركة البحرين للتسهيلات التجارية اتفاقية شراكة مع شركة Codebase Technologies. وتصنف Codebase Technologies بأنها من بين أفضل مقدمي حلول واجهة برمجة التطبيقات (open Banking API) والأسرع نموًا في العالم، ويأتي هذا التوقيع انطلاقا من سياسة الشركة الرامية إلى دخول الثورة الصناعية الخامسة (IR5) من خلال تقديم أفضل حلول الرقمنة التمويلية لزبائنها.

وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير أسس البنى التحتية القادرة على تسريع رحلة التحول الرقمي لخدمات شركة البحرين للتسهيلات التجارية، مع التركيز على تطوير أُسس البُنى التحتية القادرة على زيادة قدرة قنوات التواصل مع الزبائن ممن يستخدمون أجهزة الهواتف الذكية أو متصفحي مواقع الشبكة العنكبوتية العالمية (الويب).

ولتقديم أفضل الخدمات التي توفرها هذه التقنية المتطورة، ستدعم شركة Codebase Technologies برامج شركة التسهيلات التجارية الهادفة إلى تقديم عروض متميزة تنفرد بإثراء تجربة العميل خلال رحلته الرقمية عبر محطات متعددة من بين الأكثرها أهمية “اعرف عميلك إلكترونيًا” eKYC، والإصدار الفوري لبطاقات الإئتمان، وعروض التمويلات الشخصية الفورية.

وسينجم عن هذه الشراكة الاستراتيجية استخدام الخدمات الأفضل والأكثر تقدما من منصة Digibanc الحائزة على جوائز عالمية. على نحو مواز سيقوم مزود حلول واجهة برمجة التطبيقات (API open Banking) بترويج الخدمات التي يوفرها العديد من مكونات Digibanc، ناهيك عن تعزيز أداء النظام الأساسي الحالي القائم على خدمات بطاقة «امتياز» الائتمانية.

سيزود ذلك التحول شركة البحرين للتسهيلات التجارية بمنصة كفؤة قادرة على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية المرتكزة على أن تكون الخيار الأول للعملاء.

وبهذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية عبدالله بوخوة مؤكدا على « إن هدف التعاون مع شركة Codebase Technologies توفير مثل هذه الخدمة المتفوقة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف بمن فيهم العملاء والشركة على حد سواء». وأضاف السيد بوخوة مشددا على «إن شركة البحرين للتسهيلات التجارية تعكف اليوم على القيام بدراسة العديد من المبادرات والحلول المبتكرة بهدف تطوير الخدمات التي توفرها في أسواقها المحلية وفق أفضل التطبيقات التكنولوجية تعزيزاً لكسب رضا وثقة عملاء الشركة، عن طريق مبادرات خلاقة قادرة على مواكبة التطورات التي تشهدها صناعة التكنولوجيا الحديثة المتاحة على نطاق عالمي».

وتعليقًا على هذه الشراكة الواعدة، قال العضو المنتدب لشركة Codebase Technologies لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تامر الموج، «إننا نتطلع بالتعاقد مع شركة البحرين للتسهيلات التجارية، الشركة الرائدة التي تشغل حيزاً أساسيًا في سوق التمويل البحريني إلى تعزيز التجربة الرقمية للعملاء من خلال بناء أنظمة إقراض وائتمان راسخة، وغير معقدة وسريعة في آن في الأشهر المقبلة». واستطرد السيد الموج «نحن فخورون جدًا بمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة البحرين للتسهيلات التجارية في إطار رؤية واضحة تقوم على جهود الشركة المستمرة نحو الرقمنة من أجل نجاح برمجها للتحول الرقمي (Digital Transformation). وأشاد الموج «بتظافر جهود Codebase Technologies مع تلك التي توفرها شركة أطياف للحلول الإلكترونية من أجل توفير أفضل الخدمات المؤتمتة التي تلبي مكونات استراتيجية شركة البحرين للتسهيلات التجارية المستقبلية التي تتطلع نحو إضافة تجربة غنية ومثمرة يستفيد منها المستخدمون في الوقت الحاضر والمستقبل».

وفي السياق ذاته أشاد رئيس مجلس إدارة شركة «أطياف للحلول الإلكترونية « عبيدلي العبيدلي بهذه الشراكة الواعدة التي تشكل إحدى مرتكزات أنشطة شركة أطياف للحلول الإلكترونية الرئيسية الهادفة إلى معالجة مبدعة للتحديات التقنية التي تقف وراء تلك النجاحات التي تسعى الشركة لتحقيقها».

وأضاف العبيدلي قائلا:» نحن قادرون على رؤية الإصرار الإيجابي الذي تمتلكه شركة البحرين للتسهيلات التجارية من أجل السير قدما، وبخطوات راسخة، نحو بناء حلول مبتكرة قادرة على تلبية طموحات جيل الألفية (Millennium) الجديد، دون إغفال اهتمامات الأجيال الأخرى. وأكد العبيدلي، مشددا على « الحماس الذي تحمله أطياف للحلول الإلكترونية من أجل الوصول إلى أفضل صيغ التعاون مع Codebase Technologies بما تملكه هذه الأخيرة من مكانة عالمية لتنفيذ هذه الاتفاقية وفق أفضل المعايير الدولية، من أجل نقل استراتيجية شركة البحرين للتسهيلات التجارية من دائرتها النظرية إلى الحلول العملية التي تبحث عنها الأســواق ا…