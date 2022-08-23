محمد بن مسعود - الدمام - أعلن البنك الأهلي المتحد ان شركة «تمدين الاستثمارية» باعت في الفترة ما بين 30 يونيو و3 أغسطس 31 مليون سهم من أسهمها في البورصة، حيث باتت تمتلك الشركة في أسهم البنك ما نسبته 5.55% بعد ان كانت تملك 5.83%، ووصلت كمية الاسهم المملوكة للشركة بعد عملية البيع الى 619 مليون سهم.

كانت هذه تفاصيل خبر «تمدين» تبيع 31 مليون سهم من أسهمها في «الأهلي المتحد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.