فيديو.. انهيار الجزء الشمالي من صوامع الحبوب بمرفأ بيروت

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وسائل إعلام لبنانية أن الجزء الشمالي من صوامع الحبوب بمرفأ بيروت انهار في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. وقد حذرت السلطات سابقا من أن المبنى آيل للسقوط، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. ويأتي ذلك بعد نحو عامين من انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل نحو 220 شخصا.

انهارالجزء الشمالي من صوامع الحبوب، التي ألحق بها انفجار مرفأ بيروت قبل عامين أضرارا، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بعد تحذيرات من أن المبنى مائل بشدة وآيل للسقوط.

وأفادت قناة إل.بي.سي.آي التلفزيونية أن الانهيار أدى إلى تصاعد سحابة من الغبار البني والرمادي فوق المياه المطل عليها. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ويذكر أن الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس/ آب 2020 أسفر عن مقتل 220 شخصا، وألحق دمارا بالجزء الشمالي من صوامع الحبوب أدى لسقوط القمح والذرة تحت أشعة الشمس.

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وفي الآونة الأخيرة اشتعلت النيران في الصوامع لأسابيع. وقال مسؤولون إنها نشبت بسبب حرارة الصيف في الحبوب المخمرة المتعفنة.

وانهار جزء من الهيكل في 31 يوليو/تموز وسقط جزء آخر في الرابع من أغسطس/آب في الذكرى الثانية للانفجار.

وذكرت وزارة الصحة الأحد إن عينات الغبار من أنحاء الميناء أظهرت أن الهواء يحتوي على كميات كبيرة من الفطريات، وهو ما لا يشكل خطورة ما لم يتم استنشاقها بكميات كبيرة على مدى فترة طويلة من الزمن.