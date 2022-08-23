أمير مكة بالنيابة يستقبل مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بالمنطقة العقيد عمر بن عيضه الطلحي. وتسلّم سموه تقريراً عن أعمال مركز العمليات الامنية الموحدة 911 بالمنطقة ودوره في استقبال ومعالجة جميع البلاغات الأمنية والإنسانية للمتصلين كافة من مواطنين ومقيمين وزوار بواسطة منظومة اتصال أمنية متكاملة، والإسهام الفعال في تعزيز النواحي الأمنية، والتشرف بخدمة ضيوف الرحمن بعدة لغات على مدار الساعة، وذلك بالرد على جميع المكالمات الواردة للمركز وترحيلها للجهات ذات العلاقة أخبار قد تهمك

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