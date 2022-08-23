أمير مكة بالنيابة يستقبل مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة المكلف عبدالله حبيب الطياري والذي سلَم سموه تقريراً عن أعمال الفرع.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن فحوى التقرير المتضمن نتائج تقييم أداء القطاعات والأجهزة الخدمية بالمنطقة خلال العام الماضي، والمقترحات والحلول الرامية لرفع مستوى أداء الجهات الحكومية والارتقاء بالمهام الموكلة إليها.