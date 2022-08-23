أمير تبوك يواسي أسرة “أبو حوسه” في وفاة فقيدهم عبدالله

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أسرة أبو حوسه في وفاة رئيس جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بضباء عبدالله بن محمد أبو حوسه رحمه الله. وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرتهم كافة بوفاة فقيدهم, سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان. أخبار قد تهمك من جهته، أعرب نجل الفقيد ياسر أبو حوسه عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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