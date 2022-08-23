الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تدعو للتسجيل في مسرعة الأمن السيبراني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الشركات الناشئة محلياً في مجالات الأمن السيبراني إلى التسجيل في «مسرعة الأمن السيبراني» الرامية إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة وتشجيع الابتكار في المجال، وذلك ضمن برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني، ولمدة ثلاثة أسابيع ابتداءً من اليوم الثلاثاء 25 محرم 1444هـ الموافق 23 أغسطس 2022م، عبر المنصة المخصصة في موقعها الإلكتروني ww.ncwa.gov.sa
وأوضحت الهيئة أن المسرعة تشكّل أحد الممكنات الرئيسية لتحفيز منظومة الصناعة المحلية في الأمن السيبراني، وربط الشركات الناشئة في تقنيات الأمن السيبراني مع المستثمرين بهدف توسّع أنشطتها وتنمية قدراتها، وتستهدف تمكين 40 شركة ناشئة في المجال خلال 3 سنوات، وتوفير أكثر من 6.5 ملايين ريال كدعم مالي للشركات، كما تقدم أكثر من 500 ساعة إرشاد وتوجيه للشركات الساعية للتوسع في المجال.
وبيّنت الهيئة أن المسرعة تهدف إلى دعم الشركات المحلية الناشئة في مجال الأمن السيبراني، وتشجيع الابتكار لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات السيبرانية المرتبطة بعدة مجالات من بينها حماية البيانات والأمن السحابي وأمن إنترنت الأشياء وأمن الذكاء الاصطناعي والمعلومات الاستباقية للتهديدات السيبرانية، إضافة إلى زيادة عدد الشركات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، ورفع نسبة المحتوى المحلي في المجال للإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية، مشيرة إلى أنها تعمل على تحفيز الصناعة في المجال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فيه، وذلك ضمن جهودها في تنمية القطاع وتأهيل القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني.
ويأتي إطلاق الهيئة لمسرعة الأمن السيبراني بالتعاون مع ذراعها التقني الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت” وبالشراكة مع “Plug and Play” التي تعد من أكبر شركات مسرعات أعمال التقنية في العالم، حيث ستسهم هذه الشراكة في تطوير الأعمال للشركات الناشئة من خلال التدريب وتوفير البيئة الداعمة والملائمة، إضافة إلى المتابعة والتقييم وتطبيق أفضل المعايير، إلى جانب عقد الورش واللقاءات الداعمة وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات.
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