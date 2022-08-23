شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة حول مفاوضات النصر مع نجم دوري المحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل حول مفاوضات نادي النصر السعودي مع واحد من نجوم دوري المحترفين للحصول على توقيعه قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



تعاقدات النصر السعودي بالميركاتو الصيفي قبل الموسم الجديد



ويرغب النصر برئاسة مسلي آل معمر، مواصلة تدعيم الفريق بعدما تعاقد مع الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، وضم 4 لاعبين حتى الآن، وهم الإيفواري جيسلان كونان، زالبرازيلي لويس جوستافو، والكولومبي دافيد أوسبينا وعبد الرحمن غريب بالميركاتو الصيفي.

وترددت أنباء قوية في الساعات القليلة الماضية، عن إمكانية انتقال النجم نواف بوشل، من صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفتح إلى النصر، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت بعض التقارير، إلى أن النجم نواف بوشل أقرب من إتمام انتقاله إلى النصر، خاصة أن العالمى، في حاجة ماسة إلى ظهير أيمن، قبل انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



الفتح يؤكد عدم رحيل بوشل إلى النصر السعودي



وأكدت صحيفة "الوطن السعودية"، حسب مصدر لها داخل نادي الفتح، أنه ينفي رسميًا مفاوضاته مع النصر، موضحًا أن نواف بوشل لن يرحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في السوق الصيفية.

وأوضحت الصحيفة، إلى أن نادي الفتح نجح مؤخرًا في تمديد عقد اللاعب الذي كان من المفترض أن ينتهي يونيو 2022، لمدة عامين إضافيين.

واختتمت: "النصر يواصل محاولاته لضم ظهير أيمن بديلًا للاعب سلطان الغنام الذي لا يوجد له بديل في الفريق، ما يثير قلق المدرب الفرنسي رودي جارسيا، خاصة مع تعرضه المستمر إلى الإصابات.

ومن المقرر أن يخوض النصر أولى مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ضد نادي الوحدة، بالموسم الجديد.