شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات تين هاج عن كاسيميرو بعد انتقاله لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على تعاقد إدارة الفريق مع كاسيميرو لاعب وسط فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وانضمامه لقلعة الأولد ترافورد في الميركاتو الحالي.

تين هاج يتحدث عن كاسيميرو

وابدى المدير الفني لمانشستر يونايتد سعادته البالغة بالتعاقد مع كاسيميرو من ريال مدريد مؤكدا أنه سيكون إضافة كبيرة للفريق خلال الفترة المقبلة وسيساعد الفريق لتحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم.

وكان قد انضم كاسيميرو لصفوف مانشستر يونايتد في الأيام الماضية وحضر بالفعل مباراة الفريق أمس من المدرجات والتي انتهت بفوز اليونايتد عى ليفربول بهدفين مقابل هدف.

ويرى تين هاج أن كاسيميرو يعرف طريق الألقاب وساهم مع ريال مدريد في العديد من الإنجازات والبطولات اثناء فترة تواجده بالنادي المالكي وسيساعد ذلك في إندماج اللاعب سريعا مع الفريق الإنجليزي واستعادة البطولات للفريق.

وقال هاج عندما تحدث عن كاسيميرو عقب مباراة الأمس:"نمتلك الآن العديد من اللاعبين الذين نجحوا في تحقيق الألقاب مثل كاسيميرو وغيره، يجب أن يساعد هذا الفريق لمعرفة طريقه نحو البطولات من جديد وفهم كيفية تحقيق الانتصارات بالمباريات".

وأضاف: "سعيد بقدوم كاسيميرو، إنه لاعب كبير ويعرف طريق الفوز بالمباريات وكيف تفوز في النهاية بالألقاب أيضا".

ألقاب كاسيميرو مع ريال مدريد

يذكر أن كاسيميرو حصد العديد من الألقاب مع ريال مدريد حيث كان جزءا من الفريق عندما فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا خمس مرات آخر 8 سنوات.

