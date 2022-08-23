شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الدوري الفرنسي يقترب من النصر السعودي بعرض خيالي بأوامر جارسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي قدم عرضًا خياليًا إلى نادي أولمبيك ليون الفرنسي، للحصول على توقيع نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى العالمي برئاسة مسلي آل معمر، للتعاقد مع حسام عوار لاعب ليون الفرنسي، لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.



جارسيا يرغب في ضم حسام عوار من ليون



ويأتي طلب التعاقد مع عوار بناءً على رغبة من الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق، الذي أشرف على تدريبه من قبل ويعرف قدراته بشكل جيد.

وكان النصر نجح في التعاقد حتى الآن مع 4 لاعبين في صيف 2022، وهم: البرازيلي لويس جوستافو، الكولومبي دافيد أوسبينا، الإيفواري جيسلان كونان وعبد الرحمن غريب، بالميركاتو الصيفي.

وأكد الإعلامي طارق سعد، أن النصر، ما يزال يأمل ضم النجم الفرنسي حسام عوار في صيف 2022، بناءً على طلب من المدرب رودي جارسيا، بالموسم الجديد.



قيمة العرض المقدم من النصر لضم عوار



وتابع: "العالمي قدم عرضًا ضخمًا إلى ليون الفرنسي، بقيمة 12 مليون يورو، أي ما يعادل 45 مليون ريال سعودي تقريبًا، للتنازل عن خدماته".

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى وجود رغبة من عوار في الرحيل عن ليون، بعدما بدأ فيه مسيرته الرياضية مع كرة القدم قبل الوصول إلى الفريق الأول في عام 2016، وهو ما يرغب استغلاله رودي جارسيا مدربه السابق.