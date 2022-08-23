شكرا لقرائتكم خبر عن "سفاح" نيجيري يقترب من الانضمام للأهلي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية، في الساعات القليلة الماضية، عن اهتمام النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، بضم صفقة نيجيرية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الأهلي يفاوض بيتر أولاينكا

وبحسب التقارير، فإن النادي الأهلي بدأ في التحرك من أجل التعاقد مع صفقة هجومية خلال الانتقالات الحالية، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وأوضحت أن الأهلي اتخذ خطوة جادة من أجل ضم بيتر أولاينكا مهاجم نادي سلافيا براجا التشيكي ومنتخب نيجيريا في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار ت التقارير إلى أن إدارة النادي الأهلي رصدت مبلغ 2 مليون دولار من أجل التعاقد مع اللاعب النيجيري، والحصول على الاستغناء الخاص به بصفة رسمية في الموسم الجديد.

الأهلي حتى الآن، لم يعلن عن تعاقده مع أي لاعب بشكل رسمي، حيث ينتظر نهاية الموسم الجاري لحسم موقفه النهائي من الصفقات.

الأهلي يستعد لمواجهة إنبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره إنبي، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الإنتاج الحربي.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، بينما يقع إنبي في المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.