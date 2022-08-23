شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري فى طريقه لفسخ تعاقده مع نجم برايتون الإنجليزي السابق! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي المصري بصدد الإعلان عن الإستغناء الرسمي عن لاعبه الجنوب أفريقي بيرسي تاو، والذي تعاقد معه الفريق فى مطلع الموسم الحالي، بعدما صمم المدير الفني السابق للفريق بيتسو موسيماني على تواجد اللاعب.

وذكرت قناة سوبر سبورت الجنوب إفريقية أن اللاعب أنهي علاقته بالفريق القاهري وسوف يعلن عن رحيله قريبًا، يأتي ذلك بعد فشل اللاعب فى تقديم نفسه بالصورة الجيدة وسعي إدارة الفريق الأحمر لتدارك الموقف بعد خسارة لقب الدوري المصري.



ما الأسباب التي تدفع الأهلي لرحيل اللاعب؟!

وأوضحت بعض المصادر داخل النادي الأهلي أن جميع المسئولين مستاءون من المستوي الذي ظهر عليه اللاعب مع الفريق، إضافة إلى تكرار إصابته بشكل غريب وغير معلوم، حيث أن اللاعب يعاني من إصابات عضلية بشكل مستمر مع الفريق منذ إنضمامه.

وتري بعض الأصوات داخل القلعة الحمراء أن اللاعب قد يقدم مستوي جيد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة وأنه فقط يحتاج لبعض الوقت، كما أن كثرة الإصابات ورحيل مدربه السابق ومواطنه موسيماني قد يكون له تأثير نفسي على اللاعب بشكل كبير.



إدارة الفريق تتخذ قرار حاسم متعلق باللاعبين الأجانب

وفى سياق متصل أكدت بعض المصادر داخل النادي الأهلي القاهري أن الفريق سيغير من طريقة تفكيره فى اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة بشكل كامل، خاصة أن اللاعبين الأجانب داخل الفريق لم تقدم أي إضافات منتظرة للفريق، كما أنهم يتقاضوا مبالغ مالية ضخمة.