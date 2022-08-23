سمو أمير الشرقية يرعى فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للأمن الصناعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، في 14 نوفمبر المقبل فعاليات (المؤتمر الدولي العاشر للجمعية الدولية للأمن الصناعي، الذي تنظمه الجمعية الدولية للأمن الصناعي في الشرق الأوسط تحت عنوان “الأمن، ممكن للنمو الاقتصادي”، ويستمر 4 أيام بقاعة الظهران إكسبو.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز المرونة الأمنية عن طريق استقطاب التقنيات والخبرات الإقليمية والعالمية، وحماية المرافق الحساسة، والرقمنة الأمنية، وتوطين الصناعات والقطاعات الخدمية الأمنية وتمكين المرأة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ، بالتعاون والتنسيق مع شركائها المحليين والدوليين.
وسيستقطب المؤتمر عدد من المتخصصين في هذا المجال، وسيوفر برامج تدريبية أمنية متخصصة، من خلال المعرض المصاحب الذي يضم أكبر الشركات السعودية والعالمية، للمساهمة في تعزيز تطبيق التعليمات وأنظمة الأمن والسلامة التي من شأنها المحافظة على سلامة الأفراد والمنشآت على حد سواء.
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