أمانة جدة ترصد مواقع عشوائية لبيع الأخشاب على مساحة 46 م2 بنطاق طيبة

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في منع نشأة العشوائيات وتحسين المشهد الحضري بالأحياء والمناطق الطرفية، تمكنت الفرق الرقابية في بلدية طيبة الفرعية من رصد “أحواش” عشوائية شكلت تعديات على أراضي حكومية في منطقة “أم الحمام”.
وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية م. محمد جابر الزهراني أن البلدية رصدت وأزالت إحداثات وتعديات على مواقع استغلها مخالفون تأجير الأخشاب على مساحة قدرت بـ 46.000م2, مشيراً إلى أن هذه الممارسات تم رصدها بشكل متكرر على ذات المواقع حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية حيالها لضمان عدم معاودة التعدي على الأراضي الحكومية والحد من الأنشطة المخالفة.
وتهيب الأمانة بالجميع على ضرورة اتباع الأنظمة وعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية وبرخصة معتمدة، للمحافظة على حقوق الجميع, مؤكدة مضيها في رصد المخالفات البلدية والأنشطة التجارية المخالفة واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.
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