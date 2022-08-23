بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد في احتفالية التتويج بالدوري

محمد بن مسعود - الدمام - يقدم موقع المناطق بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 23أغسطس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم2021-2022.

بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد في ليلة التتويج بالدوري

ويستضيف الزمالك حامل اللقب النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري نادي الاتحاد على استاد القاهرة الدولي في تمام الـ10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن لعشاق الزمالك متابعة البث المباشرة لمشاهدة الزمالك والاتحاد في الدوري المصري، وتوج الزمالك رسميًا بلقب بطولة الدوري المصري بعد فوز فويتشر أمس على بيراميدز بهدف دون رد.

الزمالك بطلًا للنسخة الحالية

ويدخل الزمالك اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد تحقيق لقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخه، وسيكون المباراة بمثابة بروفة للاعبين امام الاتحاد بلقب بطولة الدوري الممتاز، وإقامة مراسم الاحتفال بعد نهاية المباراة.

ترتيب الفريقين في جدول الترتيب

ويحتل الزمالك المركز الأول في ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة كاملة، يعتلي بها صدارة الترتيب منفردًا وبفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وفي الجهة الاخرى، يسعى الاتحاد إلى تحقيق الفوز والابتعاد عن منطقة الهبوط وتحقيق نتيجة إيجابية بعد الفوز بلاثية في الجولة الماضي أمام البنك الأهلي، ويحتل زعيم الثغر المركز الـ12 في ترتيب الدوري برصيد 36نقطة.

القنوات الناقلة للمباراة

وتذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندري حصريًا عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 ويسبقها الاستوديو التحليلي.