سمو نائب أمير الشرقية يستقبل مدير شرطة المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، اللواء محمد بن مبارك الوذيناني بمناسبة تعيينه مدير لشرطة المنطقة .
ونوه سموه بالدعم الذي تجده الأجهزة الأمنية من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله – , متمنيا للواء الوذيناني التوفيق في مهام عمله.
فيما نوه مدير شرطة المنطقة الشرقية بدعم وتوجيهات سمو نائب أمير الشرقية، سائلاً الله التوفيق في أداء مهامه على أكمل وجه.
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