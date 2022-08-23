سمو نائب أمير الشرقية يستقبل مدير شرطة المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، اللواء محمد بن مبارك الوذيناني بمناسبة تعيينه مدير لشرطة المنطقة .

ونوه سموه بالدعم الذي تجده الأجهزة الأمنية من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله – , متمنيا للواء الوذيناني التوفيق في مهام عمله.

فيما نوه مدير شرطة المنطقة الشرقية بدعم وتوجيهات سمو نائب أمير الشرقية، سائلاً الله التوفيق في أداء مهامه على أكمل وجه.