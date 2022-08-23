فنون الطهي تحتفي بعام القهوة 2022 بمهرجان بريدة للتمور

محمد بن مسعود - الدمام - احتفى مهرجان تمور بريدة بعام القهوة السعودية 2022 وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة ؛ وذلك عبر جناح ضمن أنشطة هيئة فنون الطهي في المهرجان ، ويستقبل الجناح المُعد على الطراز النجدي القديم زوار المهرجان بالقهوة السعودية وشرح كامل عنها وعن طريقة حمسها وإعدادها وتحضيرها خاصة من قبل الزوار الأجانب من سفراء وممثلي دول ورجال أعمال الذين زاروا المهرجان ، وترتبط التمور بشكل وثيق مع القهوة منذ قديم الزمان حيث تقدمها الأسر السعودية مع القهوة يومياً وعند استقبال الضيوف ، وقد شكلت هذه العادات والتقاليد إرثاً ثقافياً راسخاً توارثته الأجيال .
يذكر أن مهرجان تمور بريدة الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بشراكة استراتيجية مع هيئة فنون الطهي يهتم بالفعاليات المصاحبة ويختارها بعناية حيث تكون مرتبطة بشكل أو بآخر بالنخيل والتمور ومشتقاتها في منظومة متكاملة مبهرة للزوار.
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