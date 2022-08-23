استعدادات مكثفة من تعليم البكيرية لبدء العام الدراسي الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - البكيرية-محمد المسلم

تستعد إدارة التعليم بمحافظة البكيرية لاستقبال أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات للعام الدراسي الجديد بتهيئة البيئة المدرسية الجاذبة والآمنة لجميع المدارس .

وأوضح مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح أن إدارة التعليم تحرص على تهيئة وصيانة المباني المدرسية لتوفير البيئة المثالية الجاذبة لجميع المقرات التعليمية استعداداً للعام الدراسي القادم مؤكداً أن هذا يأتي ضمن اهتمام وزارة التعليم للاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد بما يحقق الانطلاقة القوية في بيئة نموذجية لجميع المدارس .

وبين مدير إدارة شؤون المباني المهندس إبراهيم العجمي أن فرق الصيانة والنظافة والتكييف قامت بمتابعة المباني المدرسية والتأكد من جاهزيتها، وتلبية احتياجاتها المدرسية، معرباً عن شكره وتقديره لسعادة مدير التعليم على متابعته وتحفيزه وزيارته التفقدية للمدارس للوقوف على الجهود المبذولة من أجل تهيئة البيئة التعليمية الجاذبة .

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