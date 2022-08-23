“التجارة” تحدد 5 خطوات للتقدم بطلب ترخيص “تخفيضات”

محمد بن مسعود - الدمام - تحت عنوان “سؤال الأسبوع (قطاع الأعمال)”، طرحت وزارة التجارة سؤالاً حول كيفية التقدم لطلب ترخيص تخفيضات.

وحددت وزارة التجارة، عبر حسابها على موقع “تويتر” 5 خطوات للتقدم لطلب ترخيص “تخفيضات”، وجاءت هذه الخطوات كالتالي:

1- الدخول على الخدمة عبر : e.mc.gov.sa.

2-تسجيل الدخول وإضافة المتجر.

3- تقديم طلب ترخيص التتخفيضات.

4- تعبئة البيانات اللازمة.

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5- طباعة الترخيص إلكترونيًا.

أنواع تراخيص التخفيضات

• التخفيضات الشاملة

هو ترخيص تمنحه وزارة التجارة للمتاجر والمتاجر الإلكترونية التي ترغب بإجراء تخفيضات شاملة لجميع المنتجات في المتجر.

• التخفيضات الجزئية

هو ترخيص تمنحه وزارة التجارة للمتاجر والمتاجر الإلكترونية التي ترغب بإجراء تخفيضات جزئية بنسبة لا تقل عن %50 من المنتجات المعروضة في المتجر.

• التصفية النهائية فقط للمتاجر

هو ترخيص تمنحه وزارة التجارة للمتاجر التي ترغب بإجراء تصفية نهائية للمتجر بسبب ترك التجارة أو تغيير نوع النشاط أو إحداث تجديدات شاملة في المتجر أو بسبب نقله من مكان إلى آخر.

التخفيضات الموسمية

تتم من خلال ترخيص تمنحه وزارة التجارة للمتاجر والمتاجر الإلكترونية التي ترغب بإجراء تخفيضات موسمية في مواسم محددة مسبقاً من قبل الوزارة، دون فقدان أي يوم من أيام رصيد التخفيضات المتاح لديهم.

العروض الترويجية

تتيح هذه الخدمة لأصحاب المتاجر والمتاجر الإلكترونية تقديم عدد لا محدود من طلبات العروض الترويجية، بحيث لا تزيد مدة العرض الترويجي عن 6 أشهر، وبحيث تكون 3 رخص في السنة كحد أقصى بحيث أن الرخصة الواحدة لا تزيد عن 45 يوماً للتخفيضات الشاملة.

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