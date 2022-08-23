سمو الأمير سعود بن نايف يرأس اجتماع مجلس المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المنطقة، جلسة الدورة الثالثة من الفترة السابعة للعام المالي (1443-1444هـ/2022م) لمجلس المنطقة الشرقية في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية ضرورة الاهتمام بجودة تنفيذ المشاريع التنموية في المنطقة، ومراقبة سير عملها، وقال: “العمل مستمر لخدمة المواطنين والمقيمين ورفع معدلات جودة الحياة عبر تطوير البنية التحتية والخدمية وهي عمليات تستحق الصبر والاهتمام مع مراعاة كفاءة الإنفاق والحرص على التنفيذ وفق المواعيد المقررة للإنجاز”.

بعد ذلك استعرض المجلس جدول أعمال الجلسة حيث أوضح أمين عام مجلس المنطقة المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي، أن مجلس المنطقة اطلع على تقارير المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة ونسب إنجازها للجهات الحكومية، مشيراً إلى أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات من ضمنها تأكيد المجلس على الجهات الحكومية ومحافظي المحافظات بالرفع عن أي عوائق تعترض سير أعمال المشاريع التنموية بالمنطقة.

من جانبه، أوضح رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري، أن المنطقة الشرقية حظيت بدعم القيادة الرشيدة للمحفظة الخمسية للمشاريع من خلال اعتماد 117 مشروعاً للخدمات المائية والبيئية ومنظوماتها المختلفة بقيمة إجمالية تجاوزت 16 مليار ريال، إضافةً إلى مشاريع تحسين جودة المياه والتي بلغت قيمتها 5 مليارات ريال، والتي باتت قريبة من مراحل التنفيذ عقب استكمال أعمال التصاميم النهائية للمشاريع.