اخبار الخليج – أمانة الأعلى للمرأة تدشن حساب «أثر» على انستغرام

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬سياق‭ ‬التحضيرات‭ ‬للاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ (‬2022‭)‬،‭ ‬وتزامناً‭ ‬مع‭ ‬ذكرى‭ ‬تأسيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬المصادف‭ ‬لـ‭ ‬22‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري،‭ ‬دشنت‭ ‬أمانة‭ ‬المجلس‭ ‬حساب‭ ‬خاص‭ ‬لمشروع‭ ‬نصب‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬‮«‬أثر‮»‬‭ ‬–‭ ‬تحت‭ ‬الإنشاء‭ – ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬الإنستغرام‭ ‬وذلك‭ ‬تمهيداً‭ ‬لافتتاح‭ ‬النصب‭ ‬التذكاري‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

ويأتي‭ ‬تدشين‭ ‬الحساب‭ ‬كمرحلة‭ ‬أولى‭ ‬للموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمشروع،‭ ‬الذي‭ ‬سيعرّف‭ ‬المهتمين‭ ‬بخلفية‭ ‬إنشائه‭ ‬وما‭ ‬سيتضمنه‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬سيرصده‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬ومنصات‭ ‬تفاعلية‭ ‬للمرتادين،‭ ‬ناهيك‭ ‬عما‭ ‬سيقدمه‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬الشركات‭ ‬والجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬للنصب‭ ‬التذكاري،‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭.‬

وتتجسد‭ ‬أهمية‭ ‬النصب‭ ‬في‭ ‬رمزيته‭ ‬التي‭ ‬تحتفي‭ ‬بعطاء‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وبإسهاماتها‭ ‬ووقفاتها‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬التاريخ‭ ‬والمرتبط‭ ‬بنهضة‭ ‬البحرين‭ ‬الحديثة،‭ ‬وليسهم،‭ ‬بما‭ ‬سيقدمه‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬مصورة‭ ‬وفيلمية‭ ‬وإحصائية‭ ‬ونشاطات‭ ‬متنوعة،‭ ‬في‭ ‬التعريف‭ ‬بجهود‭ ‬المرأة‭ ‬وحجم‭ ‬اسهاماتها‭ ‬وتأثيرها،‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر،‭ ‬وذلك‭ ‬لإلهام‭ ‬وتحفيز‭ ‬أجيال‭ ‬الغد‭ ‬لتتبع‭ ‬خطى‭ ‬من‭ ‬الخليج 365،‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أُنجز‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬السيرة‭ ‬والمسيرة‭ ‬بمخزونها‭ ‬الثقافي‭ ‬والحضاري‭ ‬الغني‭ ‬بالدروس‭ ‬والعبر‭. ‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬جاء‭ ‬كأحد‭ ‬مخرجات‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الهندسي‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬حيث‭ ‬نظم‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬مسابقة‭ ‬خصصت‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬الجنسين،‭ ‬لوضع‭ ‬تصوراتهم‭ ‬لفكرة‭ ‬إنشاء‭ ‬‮«‬نصب‭ ‬تذكاري‮»‬‭ ‬يجسد‭ ‬تقدير‭ ‬وفخر‭ ‬المجتمع‭ ‬بنساء‭ ‬البحرين،‭ ‬وفاز‭ ‬بالمسابقة‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬أثر‮»‬‭ ‬وسمي‭ ‬المشروع‭ ‬بذات‭ ‬الاسم‭ ‬اعتزازاً‭ ‬بالأثر‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬المرأة‭ ‬تاريخياً‭ ‬وتستمر‭ ‬في‭ ‬تحقيقه‭ ‬وهي‭ ‬ترسم‭ ‬أسس‭ ‬الحاضر‭ ‬وملامح‭ ‬المستقبل‭.‬