اخبار الخليج – أمانة الأعلى للمرأة تدشن حساب «أثر» على انستغرام

محمد بن مسعود - الدمام - في سياق التحضيرات للاحتفال بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر المقبل (2022)، وتزامناً مع ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة المصادف لـ 22 من أغسطس الجاري، دشنت أمانة المجلس حساب خاص لمشروع نصب المرأة البحرينية «أثر» – تحت الإنشاء – على تطبيق الإنستغرام وذلك تمهيداً لافتتاح النصب التذكاري نهاية العام الحالي.
ويأتي تدشين الحساب كمرحلة أولى للموقع الإلكتروني للمشروع، الذي سيعرّف المهتمين بخلفية إنشائه وما سيتضمنه من معلومات حول المرأة البحرينية، بالإضافة إلى ما سيرصده من فعاليات ومنصات تفاعلية للمرتادين، ناهيك عما سيقدمه من معلومات حول الشركات والجهات الداعمة للنصب التذكاري، وما تقدمه من جهود على صعيد تقدم المرأة.
وتتجسد أهمية النصب في رمزيته التي تحتفي بعطاء المرأة البحرينية وبإسهاماتها ووقفاتها الوطنية على مر التاريخ والمرتبط بنهضة البحرين الحديثة، وليسهم، بما سيقدمه من مواد مصورة وفيلمية وإحصائية ونشاطات متنوعة، في التعريف بجهود المرأة وحجم اسهاماتها وتأثيرها، في الماضي والحاضر، وذلك لإلهام وتحفيز أجيال الغد لتتبع خطى من الخليج 365، والبناء على ما أُنجز للحفاظ على تلك السيرة والمسيرة بمخزونها الثقافي والحضاري الغني بالدروس والعبر.
يشار إلى أن العمل على هذا المشروع جاء كأحد مخرجات يوم المرأة البحرينية في المجال الهندسي عام 2017، حيث نظم المجلس الأعلى للمرأة وبالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار مسابقة خصصت للشباب البحريني من الجنسين، لوضع تصوراتهم لفكرة إنشاء «نصب تذكاري» يجسد تقدير وفخر المجتمع بنساء البحرين، وفاز بالمسابقة فريق «أثر» وسمي المشروع بذات الاسم اعتزازاً بالأثر الذي حققته المرأة تاريخياً وتستمر في تحقيقه وهي ترسم أسس الحاضر وملامح المستقبل.
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