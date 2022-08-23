عام / سمو نائب أمير الشرقية يستقبل مدير شرطة المنطقة

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الدمام 25 محرم 1444هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، اللواء محمد بن مبارك الوذيناني بمناسبة تعيينه مدير لشرطة المنطقة .

ونوه سموه بالدعم الذي تجده الأجهزة الأمنية من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله – , متمنيا للواء الوذيناني التوفيق في مهام عمله.

فيما نوه مدير شرطة المنطقة الشرقية بدعم وتوجيهات سمو نائب أمير الشرقية، سائلاً الله التوفيق في أداء مهامه على أكمل وجه.

// انتهى//

14:21ت م

0082 الدمام 25 محرم 1444هـ الموافق 23 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، اللواء محمد بن مبارك الوذيناني بمناسبة تعيينه مدير لشرطة المنطقة .ونوه سموه بالدعم الذي تجده الأجهزة الأمنية من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله – , متمنيا للواء الوذيناني التوفيق في مهام عمله.فيما نوه مدير شرطة المنطقة الشرقية بدعم وتوجيهات سمو نائب أمير الشرقية، سائلاً الله التوفيق في أداء مهامه على أكمل وجه.// انتهى//14:21ت م0082 www.spa.gov.sa/2378525 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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