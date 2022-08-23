وزارة الصحة: الفحوصات الطبية قبل المدرسة هي جزء من حصة ابنك من الصحة

︎

.

المناطق_الرياض

أكدت وزارة الصحة السعودية أن الفحوصات الطبية قبل المدرسة هي جزء من حصة ابنك من الصحة.

وذكرت عبر حسابها على “تويتر” أن الفحوصات الطبية المقدمة لطلبة المدارس، هي:

فحص اللياقة الطبية للصف الأول الإبتدائي، وهو فحص لتقييم الحالة الصحية بشكل عام للتأكد من سلامة الطالب من الإعاقات الجسدية أو العقلية. الفحص الإستكشافي لطلبة المدارس، هو فحص طبي لفئات عمرية محددة من الطلبة بهدف متابعة مؤشرات صحية معينة.

وأشارت إلي أن الأطفال لديهم سرعة في النمو البدني والنفسي، وبالتالي تكمن أهمية الفحوص الطبية الدورية في:

التأكد من نموهم الطبيعي. اكتشاف أي مشكلات صحية. تقديم العلاج مبكراً.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

