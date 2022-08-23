سفير المملكة لدى مصر يلتقي بمدير مكتب الخطوط السعودية الجديد

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المناطق_واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، في مقر السفارة، بمدير مكتب الخطوط السعودية الجديد في مصر حاتم فلاتة، ومديري العمليات في مطاري القاهرة وشرم الشيخ.

واستمع السفير لشرح عن سير العمل بالمكتب في مطارات مصر، وبحث معهم توفير الخدمات والتسهيلات للمسافرين على متن الخطوط السعودية في إطار التعاون القائم بين البلدين الشقيقين.

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Source almnatiq

