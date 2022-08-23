أسطورة الاتحاد يهنئ الزمالك بالفوز ببطولة الدوري

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حرص محمد نور لاعب نادي الاتحاد السابق، وأسطورة العميد، على تقديم التهنئة لنادي الزمالك بحصد الفريق الأول لكرة القدم على لقب الدوري المصري في نسحته الحالية.
أسطورة الاتحاد يهنى الزمالك
ونشر محمد نور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا: “ألف مبروك للزمالك الف مبروك لمدرسة الكورة الف مبروك لعشاق القلعة البيضاء مليون مبروك لجماهير الزمالك في كل مكان”.
الزمالك يحقق الـ14 في تاريخه
وتوج الزمالك بلقب بطولة الدوري المصري لموسم2021-2022، للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخه، بعد تحقيقه لقب بطولة الدوري النسخة الماضية، وذلك عقب فوز فويتشر على بيراميدز بهدف دون رد، ليضمن الزمالك رسميًا التتويج بالبطولة الدوري المصري الممتاز.
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Source almnatiq
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