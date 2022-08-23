“الكهرباء” تطلق خدمة إيصال التيار لشواحن السيارات الكهربائية

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أطلقت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم (الثلاثاء)، بوابة إلكترونية لخدمة إيصال التيار الكهربائي لشواحن المركبات الكهربائية، معلنةً البدء في استقبال الطلبات لتركيب الشواحن للمشتركين. يأتي هذا الإجراء بعد إعلان وزارة الطاقة اكتمال الجوانب التنظيمية والتشريعية لتنظيم سوق شحن المركبات الكهربائية في المملكة، كما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية الاشتراطات الفنية ومواقع محطات الشحن.

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