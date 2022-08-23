رسمياً.. “العين” يدعم صفوفه بـ14 صفقة جديدة

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واصل مجلس إدارة نادي العين، إبرام العديد من الصفقات، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد بدوري يلو (2022-2023).

وأعلن حساب العين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن مجلس إدارته أنهى التعاقد مع فارس الشهراني بنظام الإعارة قادما من ضمك، والتعاقد مع تركي السفياني.

كما ضم العين كلا من، عبدالرحمن الحارثي، وعلي الصبياني، وعبدالعزيز العسيري، ومحمد عريجة، وأمجد التكروني، وحسن رغفاوي، ومحمد الشلوي، وعلي الشيخي، وعبدالمجيد الزهراني.

كما أنهت إدارة نادي العين بشكل رسمي، إجراءات التعاقد مع عبدالرحمن محمد، والتعاقد مع نايف الرحيلي، وناصر الصيعري.

وفي وقت سابق تعاقدت إدارة نادي العين بشكل رسمي، مع الحارس النيجيري أوكيموتي أوداه، والمدافع الدولي السوري ثائر كروما. وأنهت بشكل رسمي، ضم سعيد القرني، وسعيد الزهراني، وعيد القحطاني، كما أنهت التعاقد مع كرم برناوي، ومحمد عطية، وعلي دقرشاوي بنظام الإعارة قادما من الوحدة.

ويفتتح فريق العين منافسات الموسم الرياضي الجديد بدوري يلو، بمواجهة نظيره الخلود، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من البطولة.



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Source akhbaar24

