شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الأهلي المصري يفسخ عقد لاعبه المحترف بعد نهاية الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بات النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، قريب من فسخ التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت تقارير صحفية جنوب إفريقية اليوم، أن مشوار بيرسي تاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتهى بشكل رسمي مع فريقه عقب نهاية الموسم الجاري.



تاو يرحل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري



وقالت صحيفة "سوبر سبورت الجنوب إفريقية"، إن تاو سوف يرحل عن المارد الأحمر عقب انتهاء الدوري الذي فقده فريقه بشكل رسمي لصالح الزمالك غريمه التقليدي.

وتابعت: "رغم ارتباط اللاعب بعقد حتى عام 2024 مع القلعة الحمراء، إلا أنه انفصل عن النادى الأهلي، بعد قضاء موسم ملىء بالإصابات، عقب قدومه من برايتون فى عام 2021".

وأضافت: "تاو قدم موسم غير جيد بعد تعرضه للكثير من الإصابات مع فريقه، والذي يفقد مكانه الأساسي أغلب فترات الموسم وبالتالي قرر الطرفان مغادرته للتتش".



رامي ربيعة يعود للأهلي ضد إنبي بالدوري العام



من ناحية أخرى، يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني، خدمات رامي ربيعة مدافع الفريق فى مواجهة إنبى، المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل بملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وغاب رامى ربيعة عن مواجهة الأهلي مع الإسماعيلي بسبب الإيقاف، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري.

وكان الأهلي سقط في فخ التعادل السلبي ضد الإسماعيلي، دون أهداف التى أقيمت مساء الأحد بملعب برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري.