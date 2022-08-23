شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين خارج الاتحاد الموسم المقبل بفرمان من نونو سانتو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي سعيه من أجل الوقوف على القائمة النهائية والتشكيل الأساسي الذي سيخوض به منافسات الموسم الكروي الجديد بالدوري السعودي.

ومن المنتظر أن تكن انطلاقة الدوري السعودي ومسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم الخميس المقبل الموافق الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

نونو سانتو يضحي بتسع لاعبين من الاتحاد

ومن جانبه، قرر سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي إقصاء 9 لاعبين من التدريبات الجماعية للفريق تمهيدا لرحيلهم بسبب عدم الاحتياج لهم خلال الموسم الكروي الجديد.

وقرر مدرب الاتحاد ابعاد 9 لاعبين والتعاقد مع حارس ومهاجم وجناح جديد في الميركاتو الحالي وقبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

قائمة المستبعدين من نونو سانتو

وتشهد قائمة اللاعبين الذي قرر سانتو الاستغناء عنهم العديد من اللاعبين على رأسهم زياد الصحفي بعد أن قام بتجديد عقده مؤخرا مع الفريق لمدة ثلاث مواسم، إلا أن سانتو يرى أنه لن يفيد الاتحاد خلال الفترة القادمة.

كما شهدت القائمة تواجد الحارسين صالح الوحيمد ومحمد أبوعصيدة بالإضافة إلى خالد السميري وأحمد باحسين ورغدان سامر ومحمد العيسي ونايف عسيري وعمر داخل.

مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي

يذكر أن الاتحاد سيفتتح مبارياته يوم الجمعة المقبل الموافق السادس والعشرين من أغسطس الجاري بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بمبارا ةالعدالة على ملعب ميدنة لاأمير عبدالله بن جلوي.

