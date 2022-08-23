أزمة جديدة للباطن بسبب الكفاءة المالية

محمد بن مسعود - الدمام - فشل نادي الباطن في استخراج شهادة الكفاءة المالية، والحصول على تراخيص من أجل إبرام الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الباطن يفشل في الحصول عل شهادة الكفاءة المالية

ووورطت لجنة الكفاءة المالية نادي الباطن مع محترفيه الجدد، حيث لم يتكمن الفريق من تسجيل اللاعب العراقي سعد ناطق، واللاعب الكولومبي سيباستيان بيدروزا، الذين تعاقد معها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم المشارك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ورطة للباطن مع لاعبيه الجدد

وتسعى إدارة الباطن في الحث عن عقود للثنائي خلال الأيام الحالية من أجل تسويق اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أو بيع الاعبين في حال الوصول إلى أي عقود مرضية ومناسبة، وسيكون رحيل اللاعبان أما عن طريق الإعارة أو البيع النهائي.

سبب عدم حصول الباطن على شهادة الكفاءة المالية

وبررت لجنة الكفاءة المالية عدم حصول نادي الباطن على الشهادة لعدم قدرته على تسوية مبلغ 7 ملايين ريال سعودي، ما تسبب في عدم حصولها على الكفاءة وتسجيل اللاعبين.