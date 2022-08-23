الأمير سعود بن طلال يستقبل مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالأحساء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه أمس، مدير عام فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمحافظة متعب بن عبدالله العتيبي، يرافقه مشرف خدمة العملاء مشاري الملحم.

واستمع سموه، لشرح عن أعمال المؤسسة وأنشطتها، وما تقدمه من خدمات للمستفيدين، مؤكداً أهمية دورها في دعم قطاع العمل، وأن تستمر حملات المؤسسة التوعوية بخدماتها وحقوق المستفيدين، وفق أنظمة التأمينات الاجتماعية المعمول بها.

بدوره, ثمن العتيبي، دعم سموه لفرع المؤسسة، وحرصه ومتابعته الدائمة لأعمالها.