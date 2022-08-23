رسميا.. وصول سانتي مينا إلى الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - وصل منذ قليل لاعب نادي سيلتا فيجو الإسباني سانتي مينا إلى الرياض، للانضمام رسميًا إلى صفوف نادي الشباب السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجالية من أجل تدعيم الفريق للمنافسة الموسم المقبل على العديد من الصفقات.وصول سانتي مينا للرياض
وتبلغ القيمة المالية للاعب سانتي مينا 2.5مليون يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي المختص في أسعار اللاعبين، ويبلغ اللاعب 26عام، ومن المقرر إجراء الفحوصات الطبية المختلفة وتوقيع العقود مع نادي الشباب خلال الساعات المقبلة.مسيرة سانتي مينا
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— PANDA BANEGA 🐼 (@Abdullah_katb) August 23, 2022
عاجل وصول محترف نادي الشباب، المهاجم الإسباني سانتي مينا الى الرياض 🤍🖤 pic.twitter.com/ga27XPbogu
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