رسميا.. وصول سانتي مينا إلى الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - وصل منذ قليل لاعب نادي سيلتا فيجو الإسباني سانتي مينا إلى الرياض، للانضمام رسميًا إلى صفوف نادي الشباب السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجالية من أجل تدعيم الفريق للمنافسة الموسم المقبل على العديد من الصفقات.

وصول سانتي مينا للرياض

وتبلغ القيمة المالية للاعب سانتي مينا 2.5مليون يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي المختص في أسعار اللاعبين، ويبلغ اللاعب 26عام، ومن المقرر إجراء الفحوصات الطبية المختلفة وتوقيع العقود مع نادي الشباب خلال الساعات المقبلة.

ولعب سانتي مينا للعديد من الأندية في مسيرته الرياضية “فالنسيا، سيلتا فيجو” وشارك مع المنتخب الإسباني تحت 18عام و21عام، ولم يخوض أي تجربة خارج حدود الأندية في إسبانيا، وتعد هذه أول تجربة خارج الليجا. 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

عاجل وصول محترف نادي الشباب، المهاجم الإسباني سانتي مينا الى الرياض 🤍🖤 pic.twitter.com/ga27XPbogu — PANDA BANEGA 🐼 (@Abdullah_katb) August 23, 2022

مسيرة سانتي مينا