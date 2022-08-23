رسميا.. الزمالك يواجه الهلال في سوبر لوسيل

محمد بن مسعود - الدمام - توج نادي الزمالك أمس، ببطولة الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي والرابعة عشر في تاريخه، ليكيب إنجازًا جديدًا في تاريخ القلعة البيضاء، ويتأكد بصورة رسمية مشاركة الزمالك في بطولة سوبر لوسيل أمام الهلال السعودي في قطر.

الزمالك يشارك في كأس لوسيل

الزمالك حقق لقب بطولة الدوري المصري في نسخته الحالية 2021-2021، بعد هزيمة بيراميدز أمام فيوتشر أمس بهدف نظيف، لينال الزمالك لقب بطولة الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس سوبر لوسيل، أنه تم طرح التذاكر مباراة التي ستقام في قطر على موقع الحساب الرسمي للاتحاد الدولي “الفيفا”، بين بطل الدوري المصري والدوري السعودي.

مباراة الزمالك والهلال

نادي الزمالك البطل النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري حصل على بطاقة المشاركة الثانية ليكتمل طرفي البطولة، بعد تحقيق الهلال لقب بطولة الدوري السعودي في نسخة2021-2022.

ومن المقرر إقامة مباراة سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال في الـ9 من سبتمبر المقبل، على معلب لوسيل المونديالي، وسط مجموعة من الاحتفالات المختلفة التي تسبق المباراة.