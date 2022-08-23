محمد بن مسعود - الدمام - وسط المساعي التركية لترميم العلاقات مع دمشق، وبعد تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الدول تحتكم بالنتيجة إلى الحوار والدبلوماسية، كاشفاً عن عدم استبعاده لحوار مع النظام، كشف وزير الخارجية التركي جديداً حول الموضوع ذاته.
فقد أعلن مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، وجود حوار فعلاً يجري على مستوى أجهزة المخابرات بين سوريا وتركيا.
وأكد عدم وجود شروط تركية مسبقة للحوار مع سوريا، مشدداً على ضرورة أن يكون «نقاشاً هادفاً»، وفق قوله.
كما تابع أن المخابرات تنظر في الدوافع وراء الاحتجاجات في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – تركيا تعلن: نتحاور مع سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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