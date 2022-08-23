اخبار دوليه – تركيا تعلن: نتحاور مع سوريا

محمد بن مسعود - الدمام - وسط‭ ‬المساعي‭ ‬التركية‭ ‬لترميم‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬دمشق،‭ ‬وبعد‭ ‬تأكيد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي،‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان،‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬تحتكم‭ ‬بالنتيجة‭ ‬إلى‭ ‬الحوار‭ ‬والدبلوماسية،‭ ‬كاشفاً‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬استبعاده‭ ‬لحوار‭ ‬مع‭ ‬النظام،‭ ‬كشف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬جديداً‭ ‬حول‭ ‬الموضوع‭ ‬ذاته‭.‬

فقد‭ ‬أعلن‭ ‬مولود‭ ‬جاويش‭ ‬أوغلو،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وجود‭ ‬حوار‭ ‬فعلاً‭ ‬يجري‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬أجهزة‭ ‬المخابرات‭ ‬بين‭ ‬سوريا‭ ‬وتركيا‭.‬

وأكد‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬شروط‭ ‬تركية‭ ‬مسبقة‭ ‬للحوار‭ ‬مع‭ ‬سوريا،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬نقاشاً‭ ‬هادفاً‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬قوله‭.‬

كما‭ ‬تابع‭ ‬أن‭ ‬المخابرات‭ ‬تنظر‭ ‬في‭ ‬الدوافع‭ ‬وراء‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬