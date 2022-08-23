محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبض مركز الضبط الأمني بالحريضة في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، على مقيم من الجنسية التنزانية بحوزته (31) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل تجاويف مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شخص بحوزته 31 كيلو جرامًا من مادة الحشيش بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.