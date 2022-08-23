شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك المصري يعلن عن ثاني صفقاته بضم السنغالي إبراهيما نداي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن ثاني صفقات الفريق فى المريكاتو الصيفي الحالي، يأتي ذلك فى ظل خطة الفريق لتدعيم صفوفه بصفقات قوية قبل مواجهة الهلال السعودي فى كأس لوسيل مطلع الشهر القادم، إضافة إلى الإستعداد لمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأكد رئيس نادي الزمالك أن الفريق قد أنهي صفقة الجناح السنغالي إبراهيما نداي لاعب لوزيرن السويسري بعدما دخل الفريق فى مفاوضات قوية مع اللاعب خلال الفترة القليلة الماضية، لا سيما أن الفريق يبحث عن بديل لنجمه المغربي أشرف بن شرقي والذي رحل فى الصيف الحالي عن الفريق.



الأسباب التي دفعت مسئولي الأبيض لضم اللاعب!

وأوضح مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن أن النادي يتابع اللاعب منذ فترة طويلة، كما أن اللاعب يقدم مردود جيد للغاية فى ناديه السويسري خلال الفترة الحالية، إضافة إلى أن اللاعب سبق له اللعب داخل الدوري المصري فى صفوف وادي دجلة، مما سيسهل عليه التأقلم مع الكرة المصرية.

وفى سياق متصل وافق المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا على إنضمام اللاعب للفريق الأبيض فى المريكاتو الصيفي الحالي، بعدما شاهد له بعض المباريات، مما جعله يعطي الضوء الأخضر لضم اللاعب، خاصة أنه يمتلك 24 عامًا فقط وقابل للتطور بشكل كبير.



موعد وصول اللاعب للقاهرة وإنضمامه الرسمي للزمالك

ومن المنتظر أن يتواجد اللاعب فى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل من أجل التوقيع الرسمي على عقود إنضمامه للزمالك والخضوع للكشف الطبي، قبل أن ينخرط فى تدريبات الفريق بشكل طبيعي فى إطار الإستعداد للقاء المرتقب مع الزعيم الهلالي.