شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق يصدر بيانا ناريا بشأن تسببه في إفساد صفقة الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني فريق الأهلي السعودي خلال الفترة الماضية من بعض الأزمات خاصة بعد رحيل العديد من نجوم الفريق عن النادي بعد الهبوط الرسمي للفريق لدوري الدرجة الأولى السعودي.

ورحل عن النادي العديد من النجوم على رأسهم عمر السومة كا رحل أيضا كل من الحسن نداو ومحمد خبراني وإدواردو وأليوسكي بالإضافة إلى عبدالرحمن غريب وعبدالباسط هندي.

فشل صفقة الأهلي بالتعاقد مع ليو سيارا

الأهلي حاول بكل الطرق التعاقد مع العديد من اللاعبين وكان على رأسهم النجم البرازيلي ليو سيارا لتعويض رحيل السومة في خط الهجوم إلا أن الصفقة بدأت في التعثر وتقترب من الفشل رغم وصول الطرفين لمرحلة متقدمة من المفاوضات.

وأشارت بعض التقارير أن السبب الحقيقي وراء فشل تلك الصفقة هو دانكلير بيريرا لاعب الأهلي السابق الذي تواصل مع اللاعب وتسبب في إفساد انتقاله للفريق، وهو ما قام بنفيه دانكلير في بيان رسمي.

دانكلير بيريرا ينفي تسببه في إفساد صفقة الأهلي الجديدة

وقال دانكلير بيريرا في بيان رسمي له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي:"كل تلك الأخبار مزيفة، لم اتواصل مع ليو ولم يتصل بي أبدا، أنا لا أعرف من هو ليو سيارا ولا أعلم لماذا يختلقون هذه الأخبار باسمي".

وأكمل:"اللاعب الوحيد الذي تواصل معي هو الحارس رينان وعندما تحدثت معه قدمت له معلومات قوية وجيدة عن النادي والتي ساهمت في انتقاله بالفعل للأهلي، ولكن ليو لم يطلب مني أي شئ".