شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاتحاد السابق يثير الجدل ويعلق على صفقة طارق حامد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق محمد نور نجم ناد الاتحاد السعودي السابق عن رأيه في صفقة التعاقد مع طارق حامد وهيلدر كوستا المحترفين الجدد داخل الفريق الموسم القادم.

وعبر نور في تصريحاته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "سناب شات" بأنه يرى أن طارق حامد سيغير وجهات النظر فيه وسيقدم اداء متميزا الفترة القادمة.

نجم الاتحاد السابق يدافع عن صفقات الاتحاد

ودافع نور بقوة عن إدارة الاتحاد في ملف التفاوض والتعاقد مع اللاعبين حيث أكد أن الإدارة تحاول بكل قوة لبناء فريق قوي خلال الموسم المقبل.

وقال نور في الفيديو الخاص به على "سناب شات":" إدارة الاتحاد تحاول بالذات في اللاعبين السعوديين وإن شاء الله هناك تعاقدات أخرى للاتحاد".

تصريحات نجم الاتحاد السابق عن طارق حامد

وأضاف: "الاتحاد فريق قوي ولكن السؤال هل سنكمل المنافسة على الدوري للنهاية بقوة أم لا".

وأكمل:"أقسم بالله أن طارق حامد سينجح في تغيير وجهات النظر فيه، هو لاعب مقاتل ويملك روح الاتحاد وحماسي للغاية وأيضا هيلدر كوستا سيصنع الفارق في المساحات في الخط الأمامي ويمتلك حلول كثيرة وسنستفيد منه كثيرا هذا الموسم".

صفقات الاتحاد في الانتقالات الصيفية الحالية

وكان قد تعاقد الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع كل من أحمد شراحيلي وزكريا هوساوي بالإضافة إلى طارق حامد قادما من صفوف نادي الزمالك المصري وهيلدر كوستا قادما من صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي.

