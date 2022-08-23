شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نارية جديدة حول إيقاف فهد المولد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لاتزال التطورات تتوالى بشأن القضية الشهيرة التي تخص بإيقاف فهد المولد لاعب الاتحاد السعودي بسبب تعاطيه بعض المواد المنشطة في ظل محاولات اللاعب في تخفيف العقوبة الخاصة بالإيقاف.

وكانت قد أعلنت لجنة الرقابة على المنشطات بالسعودية عن إيقاف فهد المولد لاعب الاتحاد لمدة 18 شهرا فيما تقدم اللاعب باستئناف رسمي ضد القرار محاولا تخفيف العقوبة.

فهد المولد يحارب من أجل رفع الإيقاف

ووفقا التقارير الصحفية الصادرة في الأيام الأخيرة، فإن القرار الخاص بمركز التحكيم الرياضي الذي يخص استئناف فهد المولد سيتم إصدارة خلال الأسبوع المقبل وقد يتم رفع الإيقاف في حالة التأكد من سلامة موقفه.

وتؤكد الصحف بأن المولد قام بتقديم الاستئناف لمركز التحكيم الرياضي من أجل مناقشة موقفه ودراسته ورفع الإيقاف في حالة ثبوت عدم صحة تعاطيه المواد المنشطة.

الفرق السعودية ترغب في التعاقد مع فهد المولد

في المقابل، تنتظر بعض الأندية السعودية هذا القرار بفارغ الصبر من أجل التعاقد مع اللاعب الذي انتهى عقده مع الاتحاد ولم تقم إدارة الفريق بتجديد عقد اللاعب حتى الآن مما يعني أنه أصبح حرا في انتقاله الفترة المقبلة.

ويعد نادي النصر أبرز المهتمين بالتعاقد مع فهد المولد والحصول على خدماته وارتبط اسمه بالانتقال للعالمي في الفترات الماضية أكثر من مرة بعد انتهاء عقده مع الاتحاد.

ويأتي ذلك في ظل سعي النصر للتعاقد مع مهاجم جديد في الخط الأمامي في ظل وجود أبوبكر فقط في هذا المركز واحتياج الفريق للفاعلية الهجومية خلال الموسم المقبل.