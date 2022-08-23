محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لأوكرانيا.
وأعرب الملك المفدى، عن أبلغ التهاني بهذه الذكرى وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، وللشعب الأوكراني الصديق اطراد التقدم والرقي.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لأوكرانيا.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني بهذه الذكرى وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، وللشعب الأوكراني الصديق المزيد من التقدم والرقي.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ الرئيس زيلينسكي بذكرى يوم الاستقلال لأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.