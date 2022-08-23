القيادة تهنئ الرئيس زيلينسكي بذكرى يوم الاستقلال لأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لأوكرانيا.

وأعرب الملك المفدى، عن أبلغ التهاني بهذه الذكرى وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، وللشعب الأوكراني الصديق اطراد التقدم والرقي.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لأوكرانيا.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني بهذه الذكرى وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، وللشعب الأوكراني الصديق المزيد من التقدم والرقي.