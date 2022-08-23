مسك تعلن عن برنامج تدريب على رأس العمل لدى وزارة الاستثمار لمدة 6 أشهر

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، عن بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج التدريب على رأس العمل لدى (وزارة الاستثمار).
وحول التخصصات المستهدفة:
1- إدارة الأعمال.
2- الاقتصاد.
3- المالية.
4- العلاقات الدولية.
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5- تقنية المعلومات.
6- الأمن السيبراني.
7- إدارة المشاريع.
8- الموارد البشرية.
9- اللغة الإنجليزية.
10- التسويق.
11- القانون.
12- التجارة الإلكترونية.
13- التصميم الجرافيكي.
14- الهندسة الصناعية.
15- إدارة المخاطر.
وعن معايير التقديم:
1- حديث التخرج، منذ مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
2- عاطل عن العمل.
3- حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المستهدفة أعلاه (معدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5) أو (3 من 4).
4- لغة إنجليزية (مستوى مهني).
وأوضحت أن التقديم حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/02/07هـ الموافق 2022/09/03م، ولمزيد من التفاصيل وطريقة التسجيل (اضغط هنا )
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