مسك تعلن عن برنامج تدريب على رأس العمل لدى وزارة الاستثمار لمدة 6 أشهر

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، عن بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج التدريب على رأس العمل لدى (وزارة الاستثمار).

وحول التخصصات المستهدفة:

1- إدارة الأعمال.

2- الاقتصاد.

3- المالية.

4- العلاقات الدولية.

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5- تقنية المعلومات.

6- الأمن السيبراني.

7- إدارة المشاريع.

8- الموارد البشرية.

9- اللغة الإنجليزية.

10- التسويق.

11- القانون.

12- التجارة الإلكترونية.

13- التصميم الجرافيكي.

14- الهندسة الصناعية.

15- إدارة المخاطر.

وعن معايير التقديم:

1- حديث التخرج، منذ مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

2- عاطل عن العمل.

3- حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المستهدفة أعلاه (معدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5) أو (3 من 4).

4- لغة إنجليزية (مستوى مهني).

وأوضحت أن التقديم حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/02/07هـ الموافق 2022/09/03م، ولمزيد من التفاصيل وطريقة التسجيل (اضغط هنا )