ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يغرد منفردا

محمد بن مسعود - الدمام - انتهت مباراة الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، وشهدت تعثر أول تعثر لحامل اللقب، بينما ظل الوصيف يعاني من النتائج السلبية، وتربع آرسنال وحيدًا على صدارة الترتيب دون شراكة، في ظل الأداء الجديد الذي يقدمه الفريق في النسخة الحالية.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

في افتتاح الجولة الثالثة تمكن توتنهام من الفوز على وليفرهامبتون بهدف لهاري كين، قاد الفريق إلى المركز الثاني ورفع رصيده إلى 7 نقاط في الوصافة مع السيتي، وفي ثاني المباريات حقق آرسنال فوزًا مهما على بورنموث بثلاثية اعتلى بها ترتيب الدوري الإنجليزي منفردًا.

جولة سقوط الكبار

وشهدت الجولة سقوط تشيلسي بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد، ليرفع الأخير رصيده إلى 7 نقاط في الوصافة، وعاد السيتي بتعادل غالي من أمام نيوكاسل بعد التعادل 3-3، ليفد السيتي أول نقطتين في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، وتساوى في عدد النقاط مع توتنهام ونيوكاسل وليدز يونايتد برصيد 7 نقاط لكل منهم.

اليونايتد يحقق أول فوز له في الدوري

وخقق مانشستر يونايتد الفوز الأول له بعد ثلاث جولات، وتغلب على الغريم التقليدي ليفربول بهدفين لهدف، ليرسل الريدز إلى قاع الترتيب ويقفز اليونايتد إلى المركز 13 في ترتيب الدوري.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ثلاث جولات

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