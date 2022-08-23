جامعة البحرين تبحث التعاون المشترك مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

محمد بن مسعود - الدمام - قال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للبرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والدراسات‭ ‬العليا‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬قادر‭: ‬‮«‬إن‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬دراسة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬والمراكز‭ ‬البحثية،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لإدراجها‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬للتعاون‭ ‬والتفاهم‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬توقيعها،‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬الإمام‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬فيصل،‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

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جاء‭ ‬ذلك،‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬د‭. ‬قادر‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لجامعة‭ ‬الإمام‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬فيصل،‭ ‬والتقى‭ ‬فيها‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬للشؤون‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الدكتور‭ ‬غازي‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العتيبي،‭ ‬وبحث‭ ‬معه‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬لتحقيق‭ ‬التوأمة‭ ‬بين‭ ‬الجامعتين‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التوأمة‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الجامعتين‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬وجودة‭ ‬المخرجات‭ ‬وتنشيط‭ ‬حركة‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والنشر‭.‬

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وأوضح‭ ‬د‭. ‬قادر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المسعى‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬الأكاديمي‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬تعمل‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬عبر‭ ‬عقد‭ ‬الشراكات‭ ‬المثمرة‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭.‬

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وقال‭ ‬د‭. ‬قادر‭: ‬‮«‬تتابع‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬باستمرار‭ ‬برامج‭ ‬الكليات،‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬جودتها،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬انطباق‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬عليها،‭ ‬وتقترح‭ ‬برامج‭ ‬جديدة‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬تتابع‭ ‬شؤون‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا،‭ ‬وتنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بأدائهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم‭ ‬والتقويم‭ ‬الجامعي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬تطوير‭ ‬أعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس،‭ ‬ومتابعة‭ ‬شؤون‭ ‬الترقيات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وأنظمتها،‭ ‬وتطوير‭ ‬النظم‭ ‬واللوائح‭ ‬الجامعية‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬واستحداث‭ ‬نظم‭ ‬جديدة‭ ‬تحقق‭ ‬متطلبات‭ ‬التطوير‭ ‬المنشود‭.‬

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