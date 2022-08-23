جامعة البحرين تبحث التعاون المشترك مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

محمد بن مسعود - الدمام - قال نائب رئيس جامعة البحرين للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا الدكتور محمد رضا قادر: «إن جامعة البحرين في طور دراسة عدد من المجالات للتعاون في البرامج الأكاديمية، والمراكز البحثية، تمهيداً لإدراجها في مذكرة للتعاون والتفاهم التي من المنتظر توقيعها، مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في المملكة العربية السعودية».
جاء ذلك، بعد زيارة قام بها د. قادر الأسبوع الماضي لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والتقى فيها نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي، وبحث معه سبل التعاون المشترك لتحقيق التوأمة بين الجامعتين. وأكد أن هذه التوأمة تصب في مصلحة الجامعتين من حيث تطوير الأداء الأكاديمي، وجودة المخرجات وتنشيط حركة البحث العلمي والنشر.
وأوضح د. قادر أن هذا المسعى يندرج ضمن العمل على تحقيق أهداف جامعة البحرين الاستراتيجية، بما يسهم في تطوير الأداء الأكاديمي. وأضاف أن جامعة البحرين تعمل أيضاً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر عقد الشراكات المثمرة والتي تسهم في التطوير البرامج الأكاديمية.
وقال د. قادر: «تتابع جامعة البحرين باستمرار برامج الكليات، للتأكد من جودتها، والتحقق من انطباق المعايير العالمية عليها، وتقترح برامج جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل، كما تتابع شؤون الدراسات العليا، وتنمية وتطوير أعضاء هيئة التدريس، والارتقاء بأدائهم في مجال التعليم والتعلم والتقويم الجامعي، من خلال برامج تطوير أعضاء هيئة التدريس، ومتابعة شؤون الترقيات الأكاديمية وأنظمتها، وتطوير النظم واللوائح الجامعية الأكاديمية، واستحداث نظم جديدة تحقق متطلبات التطوير المنشود.
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