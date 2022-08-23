فريق طبي في مستشفى الملك حمد الجامعي ينجح في علاج حالة نادرة لشابة تبلغ من العمر 36 عاما

محمد بن مسعود - الدمام - نجح‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الجامعي‭ ‬بإشراف‭ ‬العميد‭ ‬بروفيسور‭ ‬هشام‭ ‬يوسف‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬ريس‭ ‬استشاري‭ ‬أمراض‭ ‬وجراحة‭ ‬الأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬حالة‭ ‬نادرة‭ ‬لشابة‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬36‭ ‬عاما‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬إفرازات‭ ‬سوداء‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬الأنف‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬متتاليين‭ ‬مما‭ ‬سبب‭ ‬لها‭ ‬الصداع‭ ‬المزمن‭ ‬والشديد‭ ‬وصعوبة‭ ‬في‭ ‬التنفس‭ ‬من‭ ‬الأنف‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬قلقها‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬تدهور‭ ‬حالتها‭ ‬الصحية‭ ‬تدريجيا‭ ‬وعدم‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المرض‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ترددها‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬المتخصصة‭.‬

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حيث‭ ‬قامت‭ ‬المريضة‭ ‬بمراجعة‭ ‬عيادة‭ ‬أمراض‭ ‬الأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الجامعي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬وعليه‭ ‬قام‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬بإجراءات‭ ‬الفحوصات‭ ‬الإكلينكية‭ ‬والتشخيص‭ ‬الدقيق‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬السرعة‭ ‬لحالة‭ ‬المريضة‭ ‬الشابة،‭ ‬والتي‭ ‬أثبتت‭ ‬وجود‭ ‬التهاب‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الجيوب‭ ‬الأنفية‭ ‬على‭ ‬الفك‭ ‬العلوي‭ ‬الأيمن‭ ‬والأيسر‭ ‬والجيوب‭ ‬الوتدية‭ ‬مع‭ ‬تآكل‭ ‬عظمي‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬الجمجمة‭ ‬والعصب‭ ‬البصري‭ ‬والسرج‭ ‬التركي‭ ‬للغدة‭ ‬النخامية‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬التهاب‭ ‬في‭ ‬السحايا‭ ‬وفقدان‭ ‬البصر‭ .‬

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وعليه‭ ‬قام‭ ‬البروفيسور‭ ‬هشام‭ ‬آل‭ ‬الريس‭ ‬باستخدام‭ ‬منظار‭ ‬الجيوب‭ ‬الأنفية‭ ‬لعلاج‭ ‬حالة‭ ‬المريضة‭ ‬الثلاثينية‭ ‬وإجراء‭ ‬عملية‭ ‬تنظيف‭ ‬تامة‭ ‬لكل‭ ‬المناطق‭ ‬المتأثرة‭ ‬بامتداد‭ ‬الفطريات‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ألتيرنيريا‭ ‬‮«‬Alternaria‮»‬‭ .‬

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استغرقت‭ ‬العملية‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬وقد‭ ‬تكللت‭ ‬بالنجاح‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬مضاعفات،‭ ‬وقد‭ ‬غادرت‭ ‬المريضة‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬العملية‭ ‬وهي‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭ ‬وبتعاف‭ ‬تام‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الأعراض‭ ‬السالفة‭ ‬الذكر‭.‬

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يجدر‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬عيادة‭ ‬أمراض‭ ‬الأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬تشخصية‭ ‬وعلاجية‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬ولجميع‭ ‬الأعمار‭ ‬وذلك‭ ‬باستخدام‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬المتطورة‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬الأنظمة‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬تنقية‭ ‬المناظير‭ ‬الأنفية‭ ‬والملاحة‭ ‬الجراحية

‭(‬Intra-surgical navigation‭)‬،‭ ‬وبإشراف‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬من‭ ‬إستشاريين‭ ‬وأخصائيين،‭ ‬مما‭ ‬نال‭ ‬المركز‭ ‬ثقة‭ ‬المرضى‭ ‬على‭ ‬مرّ