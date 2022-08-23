انخفاض معدلات الزواج والإنجاب في الصين.. وكورونا المتهم

محمد بن مسعود - الدمام - بعد‭ ‬تشجيع‭ ‬بكين‭ ‬على‭ ‬الإنجاب‭ ‬لتجنب‭ ‬خلل‭ ‬مرتقب‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬السكانية،‭ ‬أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الصحة‭ ‬الوطنية‭ ‬الصينية‭ ‬أن‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬انخفاض‭ ‬معدلات‭ ‬الزواج‭ ‬والولادة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

‮«‬تغييرات‭ ‬عميقة‮»‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬يواصلن‭ ‬تأخير‭ ‬خططهن‭ ‬للزواج‭ ‬أو‭ ‬الإنجاب،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬التطورات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬السريعة‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تغييرات‭ ‬عميقة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أضافت‭ ‬أن‭ ‬انتقال‭ ‬الشباب‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬الحضرية‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يقضونه‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬وبيئات‭ ‬العمل‭ ‬الشديدة‭ ‬الضغط،‭ ‬كلها‭ ‬عوامل‭ ‬لعبت‭ ‬دورها‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭.‬

لا‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬الإنجاب

في‭ ‬موازاة‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬متخصصون‭ ‬في‭ ‬الدراسات‭ ‬السكانية‭ ‬كذلك‭ ‬إن‭ ‬سياسة‭ ‬الصين‭ ‬الصارمة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬تفشٍّ‭ ‬للجائحة‭ ‬بفرض‭ ‬قيود‭ ‬صارمة‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬ربما‭ ‬خفضت‭ ‬بشدة‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬إنجاب‭ ‬الأطفال‭.‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬‮«‬كان‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬تأثير‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬ترتيبات‭ ‬الزواج‭ ‬والولادة‭ ‬لبعض‭ ‬الناس‮»‬‭.‬

من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تنخفض‭ ‬المواليد‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬قياسية‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬مثلما‭ ‬يقول‭ ‬المتخصصون‭ ‬في‭ ‬الدراسات‭ ‬السكانية،‭ ‬إذ‭ ‬تشير‭ ‬التوقعات‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬طفل‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬10‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭- ‬وهو‭ ‬مستوى‭ ‬أقل‭ ‬11‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

وكان‭ ‬معدل‭ ‬الإنجاب‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬1‭.‬16‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أدنى‭ ‬المعدلات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وأقل‭ ‬من‭ ‬2‭.‬1‭ ‬معدل‭ ‬الذي‭ ‬تراه‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬ضروريا‭ ‬لاستقرار‭ ‬السكان‭.‬

سياسة‭ ‬الطفل‭ ‬الواحد

وبعد‭ ‬أن‭ ‬فرضت‭ ‬الصين‭ ‬سياسة‭ ‬الطفل‭ ‬الواحد‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1980‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬أقرت‭ ‬بأن‭ ‬سكانها‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانكماش‭- ‬وهي‭ ‬أزمة‭ ‬محتملة‭ ‬ستختبر‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬كبار‭ ‬السن‭.‬

لمواجهة‭ ‬المشكلة،‭ ‬اتخذت‭ ‬السلطات‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬تدابير‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الوطني‭ ‬والإقليمي‭ ‬مثل‭ ‬الإعفاءات‭ ‬الضريبية‭ ‬وإجازة‭ ‬الأمومة‭ ‬الأطول‭ ‬والتأمين‭ ‬الطبي‭ ‬المعزز‭ ‬وإعانات‭ ‬الإسكان‭ ‬والأموال‭ ‬الإضافية‭ ‬لطفل‭ ‬ثالث‭.‬