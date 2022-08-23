مصر: تطورات جديدة بشأن واقعة اعتداء بلطجي على طبيبة داخل إحدى الصيدليات.. والكشف عن مصيره

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كشفت وزارة الداخلية المصرية، عن تطورات جديدة بشأن واقعة الاعتداء الوحشي على طبيبة داخل صيدلية في محافظة الإسماعيلية بمصر.
وأوضحت الوزارة، أنه تم كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية بتاريخ 20 الجاري من إحدى المستشفيات بوصول فتاة تعمل بإحدى الصيدليات – مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ إثر تعرضها للإعتداء بالضرب.
وأشارت قوات الأمن المصرية إلى أنه بالفحص تبين أنه أثناء تواجد الفتاة المشار إليها داخل الصيدلية “محل عملها” الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية قام شخص مجهول بالدلوف إلى الصيدلية والتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها والاستيلاء على مبلغ مالي وهاتف محمول ولاذ بالهرب.
وحددت الأجهزة الأمنية المصرية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية – له معلومات جنائية)، كما أمكن تحديد مكان اختبائه بمنزل أهلية زوجة نجل عمه (له معلومات جنائية)، بمنطقة عزبة الهجانة بالقاهرة، وفق “روسيا اليوم”.
وبعد تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (هاتف محمول خاص بالمجني عليها – مبلغ مالي من متحصلات الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم ضبط نجل عمه، وأحد أقاربه لقيامهما بإخفاء المتهم بمحل ضبطه.
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Source almnatiq
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