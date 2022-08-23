القبض على شخص بحوزته 31 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بعسير

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تمكن مركز الضبط الأمني بالحريضة في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، من القبض على مقيم من الجنسية التنزانية بحوزته 31 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل تجاويف مركبته.

وذكر المركز أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.



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Source akhbaar24

