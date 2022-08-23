وزير الأوقاف المصري : “اللهم اشفى مرضانا ومرضى المسلمين” قول خاطئ ومحرض على التفرقة

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قال وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، إنه سمع إمام أحد المساجد يقول “اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، واللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين”، مشيرا إلى أن هذا القول خاطئ ويدعو إلى التفرقة وعدم التسامح.
وتابع خلال مؤتمر “التسامح ومواجهة العنف.. المبدأ إلى التطبيق” الذي تنظمه الهيئة الإنجيلية في العين السخنة: ” كل مريض مصري يعود لنا وليس هناك مشكلة أن ندعوا للجميع ونكسب ثواب الجميع. وفقا لموقع “مصراوي”. وأشار إلى أنه يجب مراعاة معنى الجمل التي تقال والتفكير في كل كلمة تكتب أو تقال، فرجل الدين يبني ولا يهدم ويجمع ولا يفرق.
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Source almnatiq
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