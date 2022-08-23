خادم الحرمين وولي العهد يهنئان “زيلينسكي” بذكرى يوم الاستقلال لأوكرانيا

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان آل سعود، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لأوكرانيا.
وأعرب الملك سلمان في برقية تهنئة عن أبلغ التهاني بهذه الذكرى وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس زيلينسكي، وللشعب الأوكراني الصديق اطراد التقدم والرقي.
بدوره عبر ولي العهد، عن أصدق التهاني بهذه الذكرى وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس زيلينسكي، وللشعب الأوكراني الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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Source akhbaar24
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